Tych produktów nie jedz gdy masz nadciśnienie. Tego lepiej unikać Justyna Trawczyńska

O swoje zdrowie powinniśmy dbać każdego dnia. Jednym z prostszych sposobów na zadbanie o swoje zdrowie jest wyeliminowanie z diety produktów zakazanych. Czego nie jeść przy nadciśnieniu. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (9 zdjęć)

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadciśnienie tętnicze jest pierwszą przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Przy nadciśnieniu istotna jest dieta chorych. Dlatego warto wyeliminować z diety produktów, które mogą przyczynić się do pojawienia się objawów chorobowych. Przygotowaliśmy dla Was listę produktów zakazanych dla osób z nadciśnieniem.