Tyle kaw można wypić w upał. Uważaj, by nie przesadzić!

Latem siłą rzeczy rośnie popularność kaw mrożonych takich jak frappe czy freddo, a także wszelkiego typu innowacji, jak popularny ostatnio napój kawowy cold brew. Niektórzy chętnie sięgają wtedy po kawowe desery (kawę z czekoladą, bitą śmietaną itd.), choć nie brakuje też amatorów klasycznego, gorącego naparu, a przyzwyczajeni do upałów Włosi twierdzą, że na lato nie ma nic lepszego niż szybkie espresso.

Jakie są zalety picia kawy w upały?

Niezależnie od tego, który rodzaj kawy najbardziej nam odpowiada o tej porze roku, chwila dla siebie z kawą może być świetną formą wakacyjnego relaksu. Z jednej strony już sama przerwa na kawę to okazja do odpoczynku, z drugiej kawa relaksuje nas swoimi aromatami. W wyniku prażenia ziaren kawowca wytwarza się aż 40 aromatów, które podczas picia docierają do mózgu. Tam stymulują nasz układ limbiczny, odpowiedzialny za odbiór smaków i zapachów, a także powiązany z emocjami.