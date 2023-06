Tyle lat musisz przechowywać stare rachunki. Takie obowiązują przepisy w marcu 2023 roku

Przy wyrzucaniu dokumentów pamiętajcie, aby je ZAWSZE zniszczyć by nie wpadły w niepowołane ręce, bo często zawierają wiele wrażliwych danych, szczególnie przy różnego rodzaju umów. Jeśli wpadną one w niepowołane ręce możemy mieć spore kłopoty.

Tyle lat musisz przechowywać stare rachunki. Takie obowiązują przepisy

Warto pamiętać, że jeśli chodzi o przechowywanie dokumentów i rachunków nie ma jednej bezpiecznej daty. Wszystko zależy od tego jaki to rachunek. Dlatego przygotowaliśmy dla Was małą ściągawkę, co bezpiecznie możemy wyrzucić w tym roku. W poniższej galerii zobaczcie jakie rachunki można już bezpiecznie wyrzucić: