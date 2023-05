Tyle płacą za abonament rtv mieszkańcy w innych krajach Europy. Porównujemy stawki

W Polsce w 2023 roku za korzystanie z radia płacimy 8,70 zł miesięcznie (w 2022 roku było to 7,50 zł), a za korzystanie z radia i telewizji - 27,30 zł za jeden miesiąc (w ubiegłym roku było to 24,50 zł). Nadal obowiązują zniżki dla tych abonentów, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry za więcej niż jeden miesiąc.

Jaka kara w 2023 roku za niepłacenie abonamentu RTV?

Abonament RTV jest naliczany jednorazowo bez względu na to, z ilu urządzeń korzystamy. Co więcej, muszą go opłacać również ci, którzy korzystają z telewizji kablowej, satelitarnej lub platformy cyfrowej.