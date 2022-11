Tyle Polacy wydają na leki w aptekach. Sprawdziliśmy dane z aplikacji PanParagon

PanParagon sprawdził – na podstawie paragonów dodanych do aplikacji - jak kształtują się zakupy Polaków w aptekach.

– Paragony dodawane do aplikacji PanParagon to kopalnia wiedzy na temat rynku konsumenckiego w Polsce, cen produktów, realnej inflacji. Z racji tego, że jesteśmy w pełni sezonu na jesienno-zimowe przeziębienia, postanowiliśmy zweryfikować, co o wizytach w aptekach mówią zeskanowane do naszego systemu paragony. I tak na podstawie setek tysięcy anonimowych dowodów zakupu prezentujemy nasze najnowsze badanie – wyjaśnia Antonina Grzelak z popularnej aplikacji PanParagon do przechowywania dowodów zakupu i kontrolowania wydatków.