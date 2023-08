Tyle teraz kosztują najtańsze mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz oferty z Otodom.pl

W lipcu tego roku ruszył program "Bezpieczny kredyt 2%". Umożliwia on łatwiejszy zakup lokalu, z tym, że dotyczy to pierwszego mieszkania. Wciąż jednak pozostaje kwestia spłaty rat, a także wkładu własnego. Mniejszy lokal to mniejsza cena zakupu i niższe raty do spłaty.