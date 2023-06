Tyle zarabiają na koncertach gwiazdy polskiej muzyki. Ile za występ biorą: Bajm, Ich Troje, Kasia Kowalska, czy Doda?

Jakie stawki za koncert mają polskie gwiazdy? Sprawdź!

Informacji o stawkach za koncerty artyści i ich managerowie strzegą jak oczka w głowie. Rzadko mówią publicznie o tym, ile kosztuje ich koncert. W internecie sporo jest jednak danych. Można je znaleźć między innymi w cenniku artystów, przygotowanym przez Agencję Artystyczną "Luxart", która podaje orientacyjne stawki najpopularniejszych artystów.

Trzeba pamiętać, że podane kwoty nie trafiają bezpośrednio do portfeli znanych wokalistów. Kwota ta jest dzielona między wszystkimi muzykami, managerem, ekipą techniczną, a to łącznie nawet kilkanaście osób. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki koncertowaniu (a w okresie letnim często est to nawet kilkadziesiąt koncertów) popularni artyści są w stanie zarobić pokaźne pieniądze.