Tylko tego złota nie ma Wojciech Nowicki. Szykuje się wielki polski wieczór w Budapeszcie

Młociarze rywalizację w Budapeszcie rozpoczną już w sobotę, gdy odbędą się eliminacje. Dzień później w sesji popołudniowej zaplanowany jest finał. Czy po raz szósty z rzędu zakończy się on złotym medalem dla Polski? Paweł Fajdek chce przejść do historii i zdobyć szósty tytuł, ale Nowicki nie zamierza mu tego ułatwiać, tym bardziej, że w jego dorobku są już prawie – prawie! – wszystkie medale z najważniejszych lekkoatletycznych imprez na świecie. Polak ma bowiem złoto i brąz olimpijski, srebrny i trzy brązowe krążki mistrzostw świata oraz dwa złote i brązowy medal mistrzostw Europy. Brakuje mu tylko jednego – tytułu mistrza świata.

Biorąc pod uwagę tegoroczne światowe listy Nowicki będzie faworytem do złotego medalu, bo jego rzut na odległość 81,92 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Oslo był najdłuższym w 2023 roku. Oprócz niego barierę osiemdziesięciu metrów przekroczyło tylko dwóch zawodników.

– Moje zadanie to wejść do koła, nie zrobić błędów i rzucić jak najdalej. Nie mam wpływu na rzuty pozostałych zawodników, mam tylko na swoje. Wierzę, że to, co wypracowaliśmy na zgrupowaniach przyniesie efekty – mówi Nowicki.

Konkurs finałowy rzutu młotem podczas mistrzostw świata w Budapeszcie rozpocznie się w niedzielę, 20 sierpnia, o godz. 17.50.