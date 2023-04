Tym klientom Cyfrowy Polsat ma teraz wypłacić rekompensaty. Jest decyzja UOKiK. Sprawdź, czy dostaniesz pieniądze

Rekompensaty dla klientów Cyfrowego Polsatu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec Cyfrowego Polsatu w sprawie usług dodatkowych, uruchamianych bez wyraźnej zgody abonentów. Konsumentom przysługuje zwrot opłaty za usługi "Ochrona Internetu" i "Serwis IPLA 3 z 3". Zgłoszone wcześniej w tej sprawie reklamacje zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Jak ustalił UOKiK, przy zawieraniu lub zmianie warunków umów dotyczących dostępu do internetu Cyfrowy Polsat automatycznie aktywował konsumentom jedną lub dwie usługi dodatkowe. Na tym etapie spółka nie pytała konsumentów o zgodę na ich włączenie.

Jak wyjaśnia UOKiK, przedsiębiorca już na etapie zawierania umowy albo zmiany warunków umowy powinien uzyskać wyraźną zgodę na aktywowanie dodatkowych usług i wiążących się z nimi opłat naliczanych po bezpłatnym okresie promocyjnym.

Chodzi o program antywirusowy "Ochrona Internetu" oraz usługę odtwarzania materiałów audiowizualnych na różnych urządzeniach - "Serwis IPLA 3 z 3". Były one składową częścią większości ofert promocyjnych i konsumenci nie mogli z nich zrezygnować podczas zawierania umowy, niezależnie od tego czy byli nimi zainteresowani. Taką możliwość mieli dopiero po zawarciu umowy. Co więcej, to na konsumentach ciążył obowiązek wyłączenia usług dodatkowych przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich, aby uniknąć wiążących się z nimi płatności.