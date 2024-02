Tym urządzeniem nawet dziecko może uratować życie. Zamontowano je w Szkole Podstawowej nr 12 w Grudziądzu (PB,DD)

Defibrylator AED prezentują Marcin Kowalski, przewodniczący rady rodziców oraz Alicja Kuziemska-Machowska, wicedyrektor SP nr 12 w Grudziądzu Piotr Bilski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Defibrylator AED dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Grudziądzu kupiła Rada Rodziców. Urządzenie to służy do przeprowadzenia defibrylacji u osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. I choć brzmi to skomplikowanie, to użycie tego sprzętu jest dziecinnie proste. I to dosłownie.