Tysiące dzieci bawiły się na lekcjach u Moniki Pyrek. „Ta młodzież chce być aktywna”

– Jestem bardzo dumna z kolejnej edycji naszych lekcji. Cieszę się, bo to akcja, którą realizujemy już od ładnych paru lat i zainteresowanie nią jest wciąż olbrzymie. W małym Kaźmierzu mieliśmy okazję gościć ponad dwustu pięćdziesięciu uczestników, a w sumie w naszych zajęciach w ciągu miesiąca udział wzięło ponad trzy tysiące uczniów i uczennic. To fantastyczne liczby i jestem dumna z tego, że nasz pomysł, który od jakiegoś czasu realizujemy, tak bardzo podoba się młodym ludziom – mówiła Monika Pyrek.

W trakcie zajęć dzieci miały możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń, dzięki czemu niemal przez całe dwie godziny były w ruchu. Uczniowie mieli do wyboru cieszące się wielką atrakcją symulatory jazdy na rowerze i nartach, czy mobilne ścianki wspinaczkowe, urządzenia do przeciągania liny, a także m.in. refleksomierze i ergometry wioślarskie.

W Szkole Podstawowej w Kaźmierzu z uczniowie ćwiczyli nie tylko pod okiem Pyrek, ale także wybitnego polskiego kolarza torowego Damiana Zielińskiego, obecnego na wszystkich „KINDER Joy of moving Alternatywnych lekcjach WF”. Oprócz niego na zajęciach w poszczególnych miastach z uczniami spotykali się m.in. wybitny lekkoatleta Marek Plawgo, znakomita zapaśniczka Monika Michalik, czy koszykarki z drużyny mistrzyń Polski z Polkowic. – To na pewno jest dodana wartość do naszego spotkania, bo jest to dodatkowa atrakcja dla uczniów. Cieszę się, że mistrzowie sportu, którzy przecież mają masę zajęć, chętnie przyjeżdżają na nasze zajęcia – dodała Pyrek.