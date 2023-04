Uchronić Europę przed katastrofą - spotkanie z politykami PiS w Toruniu

- Najważniejsza sprawą, o której warto rozmawiać w obecnym czasie jest kwestia polityki energetycznej – mówi Kosma Złotowski. - Przyjęta ostatnio dyrektywa budynkowa zakłada, że nie będzie można instalować źródeł ciepła takich jak gaz czy olej, nie mówić o paliwie stałym. Trzeba będzie instalować pompy ciepła nie tylko w nowych, ale i w starych budynkach. Okres jest krótki, więc będzie to kosztowało mnóstwo pieniędzy. Europejczyków, a Polaków w szczególności zwyczajnie na to nie stać. W każdym razie nie w tym horyzoncie czasowym, który został przedstawiony. A do tego dochodzą jeszcze auta elektryczne... To jest irracjonalna polityka, która prowadzić może Europę tylko do katastrofy w szybkim tempie. Mamy wydać miliardy na energię, a jednocześnie potrzebujemy przecież pieniędzy na zbrojenia w związku z agresywną polityką Rosji.

Spotkanie z politykami PiS odbyło się w biurze parlamentarnym przy ul. Piekary.