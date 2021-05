Uciekał przed policją, bo miał ku temu powody. Między innymi: narkotyki i nielegalne papierosy

W środę (13.05.2021) policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu mogileńskiego (34 lata) przebywający w jednej z miejscowości w gminie Żnin prawdopodobnie ma przy sobie narkotyki.

Po godz. 06:00 policjanci zauważyli audi A6, którym jechał podejrzany mężczyzna wraz z dwoma pasażerami. Postanowili zatrzymać go do kontroli. Użyli sygnałów dźwiękowych i świetlnych, a ten zignorował je i jechał dalej. Kilkanaście kilometrów dalej 34-latek wjechał w polną drogę a kiedy chciał wycofać, uderzył w radiowóz, który zatrzymał się tuż za nim. Wtedy jednak także nie miał zamiaru się poddać organom ścigania. Wysiadł z samochodu i uciekał pieszo. Policjanci go złapali.

Z mieszkańcem powiatu mogileńskiego podróżowali: 31-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna. Oboje to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Najpierw przebadano go na zawartość alkoholu. Miał ponad 2 promile w wydychanym powietrzu. Potem mundurowi przeszukali auto, którym jechał.