Udało się! Pociąg marzeń rusza w drogę. Sprawdź, dokąd zabieramy dzieci na wakacje

Do wakacji dzieci swoją cegiełkę dołożyli:

Założenia akcji

Pociąg marzeń to akcja, której głównym celem jest pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dzieciom, które z różnych powodów nie mogą sobie na to pozwolić. Dzieci z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ale też podopieczni z rodzin dysfunkcyjnych – każde z nich zasługuje na odpoczynek i beztroskie wakacje. Współpracując z fundacjami i stowarzyszeniami, jesteśmy w stanie pomóc chociaż części z nich i wspólnie sprawić, żeby to lato było dla nich wyjątkowe.

Nasze działanie nie byłyby możliwe, gdyby nie partnerzy biznesowi i firmy, które zdecydowały się dołączyć swój wagonik do naszego Pociągu. Połowa kwoty przeznaczonej na zakup przysłowiowej cegiełki, a w naszym wypadku wagonu, pozwoliła sfinansować letni wypoczynek dla podopiecznych współpracującej z nami fundacji. W zamian za wsparcie oferujemy uśmiechy zadowolonych dzieci, które wyjadą na swoje wymarzone wakacje, oraz akcję promocyjną na łamach naszego dziennika.

Radość dla dzieci, reklama dla firmy

Na stronach papierowych wydań Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego i Nowości Toruńskich od 24 czerwca do 12 sierpnia publikujemy wagoniki – każdy z logo firmy, która dołoży się do wyjazdu podopiecznych współpracującej z nami fundacji.

Partnerem Głównym naszej akcji jest Enea, jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. Firma jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa Enea zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, aż po sprzedaż i obsługę klienta.

Warto pomagać, bo dobro wraca

Zebrane środki przeznaczyliśmy na wypoczynek dla podopiecznych fundacji „Okruszek Szczęścia”.

- Na co dzień organizujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z gminy Lubicz, ale nie tylko, bo prowadzimy działania na terenie całego województwa. Włączamy się w różne akcje pomocy i koordynujemy działania z myślą o osobach niepełnosprawnych, spełniając ich małe marzenia i odpowiadając na bieżące potrzeby - mówi prezes fundacji Jarosław Gryckiewicz.

„Okruszek Szczęścia” działa od 1999 roku, organizując życie kulturalne i wspierając wychowanków domów dziecka, osoby z problemami społecznymi i rodziny wielodzietne. W zależności od środków, jakie uda nam się zebrać w ramach Pociągu Marzeń, fundacja będzie mogła zorganizować pełne wrażeń kolonie nad morzem dla grupy mogącej liczyć nawet 70 dzieci.