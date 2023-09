Udany sezon nad jeziorem w Wierzchucinku. Na finał zorganizowano piknik [zdjęcia]

Plaża nad jeziorem Wierzchucińskim Dużym zmienia się nie do poznania. Już w tym sezonie plażowicze zyskali nowe, duże pomosty. Ich budowa zakończyła się w przededniu wakacji.

- Pomosty są duże, jedne z większych w województwie kujawsko-pomorskim, choć sama plaża jest relatywnie mała. Specjalnie takie zaprojektowano, bo długo od brzegu utrzymuje się płycizna – wyjaśniał nam Piotr Chudzyński, wójt Sicienka. Inny powód to zyskanie dodatkowego miejsca do wypoczynku i plażowania. Przy dużym obłożeniu kąpieliska, a w upalne dni to norma, część gości korzystać mogła latem właśnie z pomostów.