Tłoczno na Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych. Rekordowa liczba wystawców [zdjęcia]

Choć „Święto Śliwki” rozpoczynało się oficjalnie w sobotnie południe to już przed godz. 10 pojawili się w Strzelcach pierwsi goście. Po godz. 11 rozpalono ogień pod pierwszym miedzianym kotłem. W takich naczyniach, zgodnie z unikatową recepturą, smaży się powidła strzeleckie.

- Pogodę mamy piękną. To dobrze wróży jarmarkowi. Zgłosiła się też rekordowa liczba wystawców. Mamy ponad 300 stoisk – informował Jan Iwanowski.

- Robimy powidła z węgierek zwykłych i łowickich. Trwa to około 10 godzin. Smażymy owoce, potem przecieramy, by usunąć pestki i znowu smażymy. Gdy powidła są już gęste dodajemy cukier do smaku i smażymy jeszcze pół godziny – informował zainteresowanych – mieszając w miedzianym kotle - przedstawiciel rodziny Wyżgowskich ze Strzelec.