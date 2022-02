Ukradł alkohol, szarpał się z ochroniarzem. W zatrzymaniu pomogli inni klienci. Złodziejowi z Włocławka grozi 5 lat więzienia

37-latek przeszedł obok kasy z ukrytą butelką. Kiedy dogonił go ochroniarz, mężczyzna zaczął się z nim szarpać. W obezwładnieniu agresora pomogli dwaj klienci.

Z karą więzienia musi liczyć się 37-latek, który najpierw ukradł alkohol, a potem zaatakował interweniującego pracownika ochrony. Teraz złodziej odpowie za kradzież rozbójniczą, za co, w przypadku mniejszej wagi, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu około godz. 21.30 w markecie na włocławskim Południu. - Sprawca zabrał z półki butelkę z alkoholem i przeszedł linie kas nie płacąc za towar. Na sytuację zareagował pracownik ochrony, który wybiegł za złodziejem - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Ten jednak nie zamierzał oddać zdobyczy i aby utrzymać się w jej posiadaniu zaczął szarpać ochroniarza. W poskromieniu rabusia pomogły przypadkowe osoby.

Gdy policjanci dotarli na miejsce ustalili, że złodziej to 37-letni mieszkaniec Włocławka. Został on przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie następnie usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej.

Dostał dozór policyjny

W sobotę 5 lutego policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratora, który zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór z obowiązkiem stawiennictwa w komendzie dwa razy w tygodniu, a także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

