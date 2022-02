Przestępcze podsumowanie roku w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej zabójstw, mniej kradzieży i rozbojów

Z zestawienia danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wynika, że w 2021 roku wzrosła liczba zabójstw. W sprawie takich zbrodni wszczęto w Kujawsko-Pomorskiem 29 postępowań. W 2020 były 24, a zatrzymano do nich 22 podejrzanych. To spory wzrost zwłaszcza, jeśli porównać dane do roku 2019, kiedy to zanotowano 15 zabójstw, a do prokuratury doprowadzono 10 podejrzanych w tych sprawach.

W tym samym czasie odnotowano jednak spadek liczby czynów kryminalnych. W szczególności tych, które policjanci policjanci i śledczy prokuratury określają jako szczególnie uciążliwe. I tak od początku stycznia do końca grudnia 2021 roku stwierdzono w całym Kujawsko-Pomorskiem, na przykład 25 617 przestępstw w tej kategorii, podczas gdy w 2020 - 26 870 takich czynów.