Ukradli telewizor z jednego z domów i pobili właściciela. Szybko zatrzymali ich policjanci z Dragacza

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (15 stycznia) około godz. 16.

- Dwóch młodych mężczyzn w wieku 23 i 24 lat, wykorzystało moment, kiedy 65-latek wyprowadził na spacer psa, weszli do otwartego domu i ukradli telewizor - mówi kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu. - Nie pozostali jednak niezauważeni. Pokrzywdzony widząc, co się dzieje zareagował, próbując im odebrać sprzęt. Złodzieje jednak nie odpuścili. Aby utrzymać łup w posiadaniu, pobili właściciela i uciekli.

Poinformowani o zdarzeniu funkcjonariusze Posterunku Policji w Dragaczu, natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Ujęli sprawców w niespełna godzinę po zgłoszeniu, chociaż...

- Mieli nieco utrudnione zadanie, ponieważ poszkodowany został przewieziony do szpitala i nie znali rysopisu sprawców - mówi kom. Joanna Tarkowska. - Policjanci patrolowali jednak okolicę. Jak się okazało, mężczyźni szli poboczem drogi z łupem „pod pachą”. Chwilę później zostali zatrzymany przez patrol. Skradziony odbiornik powrócił do właściciela, a młodzi mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.