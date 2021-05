Ul. Żeromskiego w Wąbrzeźnie do odwołania została wyłączona z ruchu

- mówi Tomasz Zygnarowski, burmistrz Wąbrzeźna.

Grzegorz Dedeński, kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Wąbrzeźnie zwraca uwagę, że jezdnia zostanie wzmocniona przy pomocy techniki z wykorzystaniem geosiatki i keramzytu geotechnicznego.

Przebudowa ul. Żeromskiego potrwa do końca lipca 2021 roku. Koszt inwestycji to ok. 1 mln 880 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ok. 880 tys. zł.