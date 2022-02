Ulica Kilińskiego we Włocławku szykuje się do przebudowy. Granitowa kostka nie zniknie [zdjęcia]

Ulica Kilińskiego we Włocławku zostanie przebudowana w ramach projektu „Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu”. Ulica przebudowana zostanie na odcinku od placu Wolności do Ronda Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Jego długość to około 470 metrów.

Urząd Miasta Włocławek szuka wykonawcy do przebudowy ul. Kilińskiego

Włocławski ratusz ogłosił już przetarg na roboty budowlane dla tej inwestycji drogowej. Firmy zainteresowane przebudową ulicy Kilińskiego, na złożenie ofert mają czas do 28 lutego 2022 roku, do godziny 10.

Do zadań wykonawcy należeć będzie: przebudowa drogi o konstrukcji jezdni (po przebudowie szerokość jezdni wynosić ma od 6,5 do 8,40 m) oraz przebudowa chodników o szerokości od 2 do 2,5 m. Oprócz tego wykonawca będzie musiał wbudować ścieżkę rowerową o szerokości 2,50 m i ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,10 do 5,50 m, a także przebudować zatoki autobusowe o szerokości od 2,50 do 3 m.