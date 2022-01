Autobusy wodorowe na razie nie pojawią się we Włocławku. Będzie więcej elektryków [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Włocławek planował zakup trzech autobusów wodorowych. Miały pojawić się na ulicach miasta w 2023 roku. Na razie miasto zrezygnowało jednak z zakupu pojazdów, gdyż okazały się one za drogie i nie do końca znane są koszty ich użytkowania. Władze miasta nie wycofują się jednak z pomysłu całkowicie. Jest szansa, że autobusy wodorowe wyjadą na ulice Włocławka w kolejnych latach. Od czego to zależy?