Ulicami Rypina przeszedł Orszak Trzech Króli. Zobacz wideo i zdjęcia

Uroczystość Objawienia Pańskiego to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Upamiętnia ono objawienia się światu Boga w postaci Jezusa Chrystusa, narodzonego w Betlejem.

Osoby wierzące wspominają przy tej okazji Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich. W ostatnich latach tradycją styczniowego święta jest Orszak Trzech Króli, organizowany również w Rypinie.