„Ulubione Pieśni Jana Pawła II" śpiewali w Wąbrzeskim Domu Kultury. Zobacz zdjęcia z 12 maja

„Ulubione Pieśni Jana Pawła II”...

... to wydarzenie organizowane przez Wąbrzeski Dom Kultury, aby propagować piosenki religijne, jako formę ewangelizacji. Dla występujących jest to także okazja do zaprezentowania swoich umiejętności. A dla wszystkich do podtrzymania pamięci o Janie Pawle II.

Na wąbrzeskiej scenie swoje umiejętności wokalne 12 maja zaprezentowało ponad 150 uczestników z takich miejscowości jak: Wronie, Rypin, Zieleń, Wielki Głęboczek, Myśliwiec, Ryńsk, Brzozie, Nowe Miasto Lubawskie, Kruszyny, Orchowo, Mroczna, Pacółtowo, Czarne, Książki oraz Wąbrzeźno.

- Do Wąbrzeźna zjechali soliści, duety oraz zespoły, aby wspólnie śpiewać dla Jana Pawła II - informuje Dorota Otremba z Wąbrzeskiego Domu Kultury.

Zabrzmiały takie utwory jak:

„Barka”,

„Nadejdzie dzień”,

„Na drugi brzeg”

i wiele innych pieśni religijnych

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary.