Młodzież z Grudziądza, Wąbrzeźna i Łasina błysnęła wiedzą o Unii Europejskiej. Najlepsi pojadą do Brukseli [zdjęcia]

W sumie z pytaniami dotyczącymi Unii Europejskiej zmierzyło się osiem zespołów dwuosobowych ze szkół średnich w Grudziądzu, Łasinie i Wąbrzeźnie. Młodzież musiała wykazać się wiedzą o ilości języków urzędowych UE czy też wskazać z czego jest najwięcej wpływów do budżetu UE, a także kiedy kiedy UE opuściła Wielka Brytania czy też gdzie mieści się siedziba Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W pytaniach opisowych uczniowie mieli wymienić trzy prawa jakie przysługują z tytułu posiadania obywatelstwa w UE czy też wyjaśnić czym są kryteria kopenhaskie.

Drugie miejsce zajęły Alicja Krysińska i Maja Megger z I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. I one również udadzą się do Brukseli do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu. Trzecie miejsce ex aequo należało do II LO reprezentowanego przez Wiktorię Plitt i Jakuba Szczeckiego oraz Pawła Bernady i Maksymiliana Murawskiego z III LO.