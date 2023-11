Unia Drobex Solec Kujawski w rundzie jesiennej. Powtórka sprzed roku

Jednak już od pierwszego meczu zawodnicy powielali błędy z poprzedniego sezonu. Nie potrafili wykorzystywać okazji i bardzo łatwo tracili gole po prostych błędach. Na dodatek piłkarze doznawali kontuzji, które wyłączały ich nie na tygodnie, a na miesiące. We wrześniu doszło do zmiany trenera. Zrezygnował Daniel Katerla , którego zastąpił Robert Wójcik . Jednak wielkiej poprawy nie było.

Trudno za rundę jesienną wyróżnić kogokolwiek, ponieważ wszyscy popełniali większe lub mniejsze błędy, które miały wpływ na porażki.

Unia Drobex w rundzie jesiennej wywalczyła 10 punktów, strzeliła 24 gole, ale straciła ich aż 47, wygrała tylko trzy mecze, jeden zremisowała i aż 13 przegrała. Ten bilans dał ekipie z Solca Kujawskiego zaledwie 17. miejsce.

Strzelcy

6 - Serhij Krawczenko

5 - Sebastian Pacek

2 - Szymon Babiarz, Ołeksandr Horwat

1 - Modou Camara, Hubert Chołuj, Oskar Kujawka, Jakub Nawrocki, Jakub Ryczkowski, Kacper Witkowski

Do bezpiecznej lokaty brakuje pięć punktów. Jednak trzeba brać pod uwagę sytuację w II lidze gdzie na miejscu spadkowym jest Olimpia Grudziądz. Jej degradacja powoduje, że 15. lokata w III lidze też jest spadkowa. Do 14. Sokoła Kleczew ta strata to już 12 punktów. To pokazuje jak trudna będzie sytuacja Unii Drobex w rundzie wiosennej. Wiemy, że działacze klubowi już pracują nad wzmocnieniami, by zespół wiosną prezentował się lepiej i skutecznie powalczył o utrzymanie.