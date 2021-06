Upał coraz bardziej doskwiera mieszkańcom polskich miast. Także w Toruniu

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują, że w sezonie letnim borykamy się z coraz większymi upałami. Szczególnie dokucza to w dużych miastach, gdzie doświadczamy fale gorąca bijące od betonu, albo odciskamy ślady butów w płynnym asfalcie. Sprawdziliśmy jak sytuacja wygląda w miastach wojewódzkich.

W czołówce jest także Toruń

Jak dowodzą Bartosz Turek i Oskar Sękowski z biura HRE Investments - najgorzej jest w Opolu - przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę dni upalnych w w ciągu ostatnich 30 lat. Tych było aż 425. Aż tyle razy w ciągu dnia słupki rtęci dotarły co najmniej do 30 kreski. Sytuacja jest coraz gorsza, bo tak jak w latach 1951-1990 było średnio po 6 dni upalnych to teraz jest ich 2 razy więcej.