Uproszczenia dla rolników mają być radykalne. Ministerstwo czeka na propozycje zmian

- Jest co zmieniać, ponieważ chociażby wypełnienie wniosku o płatności bezpośrednie jest trudniejsze niż przed laty, ponieważ wymogów przybyło - mówi Juliusz Młodecki, rolnik z Radzicza k. Nakła i prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. - Innym przykładem wymagającym zmiany jest wymóg związany ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, który dotyczy odnotowywania wszystkich osób wjeżdżających na teren gospodarstwa. Ten przepis to fikcja! Przecież musielibyśmy jedną osobę posadzić przy drzwiach czy bramie, by notowała kto przyszedł lub wjechał na nasz teren.

