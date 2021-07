Urlop w rurze kanalizacyjnej, trumnie lub w beczce po winie? Oto 10 najdziwniejszych hoteli na świecie [miejsca, zdjęcia, ceny]

I tak np. z myślą o osobach o niecodziennych gustach swoją ofertę przygotował hotel w Berlinie. Znajdziemy w nim aż 30 pokoi, z których każdy jest unikalny. Jednym z ciekawszych przykładów jest pokój, w którym całe wyposażenie jest do góry nogami, a dla gości przygotowano specjalne boksy pod podłogą służące do spania. Możemy również spać w pokoju pełnym luster. Pomieszczenie to jest w kształcie rombu. W ofercie znajdziemy też pokój stylizowany na więzienną celę i dom pogrzebowy z łóżkami w kształcie trumien.