Kujawsko-Pomorskie tradycją meblarską stoi. Nasze meble do siedzenia i spania jadą w świat

Jak na tle branży wypada Kujawsko-Pomorskie?

Kujawsko-Pomorskie ma ponad 5 proc. udziału w rynku

- Nasz region jest zatem dobrze reprezentowany w branży, a jego udział w rynku przekracza 5 procent. Oczywiście, branża jest skoncentrowana w sąsiedniej nam Wielkopolsce, która odpowiada aż za ok. jedną trzecią wartości produkcji - dodaje Hoffman. Meble to jedna z najbardziej proeksportowych branż polskiej gospodarki, a w znacznej mierze opiera się ona na sprzedaży eksportowej do krajów UE. Według różnych analiz Polska zajmuje bardzo wysokie, bo aż 6. miejsce wśród światowych producentów mebli, a w Europie jest to 3 pozycja (po Niemczech i Włoszech).

- Największy udział w eksporcie mają domowe meble drewniane oraz szczególnie mi bliskie tapicerowane, którymi zajmuję się już od ponad 20 lat. By uzmysłowić skalę warto wskazać, że rocznie w Polsce produkuje się ok. 18 mln szt. mebli do siedzenia. Co ciekawe, Polska jest liderem w światowym eksporcie mebli do siedzenia przekształcalnych w mebel do spania, jak rozkładane kanapy, fotele czy sofy - informuje członek zarządu OIGPM.

Mówi, że dla branży na pewno trudny był początek pandemii, ale po kilku miesiącach nastroje się poprawiły. Niestety, wybuchła wojna, która miała znaczący wpływ na wzrost kosztów produkcji. Ceny niektórych surowców i materiałów wzrosły znacznie bardziej, aniżeli wynikałoby to z samych wskaźników inflacji. Podwyższeniu uległy także koszty pracy oraz koszty finansowe. Te okoliczności dodatkowo zmotywowały producentów do szukania optymalizacji i wzrostu wydajności, albowiem niekorzystne czynniki makroekonomiczne uwypukliły błędy: - My też dokonaliśmy zmian n i zidentyfikowaliśmy popełniane w przeszłości błędy w organizacji produkcji. Obecnie wdrażamy nowe rozwiązania, zwiększamy wydajność. Zorganizowaliśmy też nowy zakład w Rojewie - stolarnię, co zapewniło nam większą samodzielność. W ramach restrukturyzacji przejęliśmy również pakiet mniejszościowego wspólnika w jednej z naszych spółek zależnych.