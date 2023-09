Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia odpowiada na pytania o kredyt na 25 mln zł i realizację inwestycji

Czy modernizacja stadionu w Golubiu-Dobrzyniu jest zagrożona?

Dotarły do nas sygnały, że wykonawca nie realizuje prac ze względu na brak płatności ze strony urzędu. Czy jest to prawdą? Czy realizacja inwestycji jest zagrożona?

Kredyt (nie) dla Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu

W ostatnich tygodniach Urząd Miasta dwukrotnie ogłaszał zamówienie w sprawie zaciągnięcia niemal 25 mln zł kredytu na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2023r. i 2024r. Według planu urzędu, spłata zobowiązań miała następować dopiero za pięć lat (od 2028 do 2040). Żaden bank nie przystąpił do dwóch postępowań i nie zaproponował miastu takiego kredytowania. Zapytaliśmy Urząd czy wpłynie to na realizację miejskich inwestycji oraz jaki jest plan na pozyskanie 25 mln zł, które miały zasilić budżet z kredytu.