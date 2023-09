Usługi relaksacyjne, fizjoterapia, okulista, psycholog za darmo! 8 września w Bydgoszczy. Mamy listę placówek!

Dbałość to inwestycja w siebie

"W pełni" specjalizuje się w programach poprawiających dobrostan. Firma zainicjowała współpracę z lokalnymi placówkami oraz specjalistami oferującymi usługi związane z dobrostanem. Światowy Dzień Wellbeingu, który przypada 8 września, stanowi okazję do zgłębienia wiedzy na temat własnego wellbeingu i skorzystania z doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie - bezpłatnie.

Wellbeing to nie tylko stan dobrego zdrowia fizycznego, ale także harmonia emocjonalna, rozwój osobisty i dobre relacje z otoczeniem. Światowy Dzień Wellbeingu jest szansą, by spojrzeć na swoje zdrowie w holistycznym świetle i zrozumieć, że dobrostan to efekt harmonijnego funkcjonowania każdej części naszego życia.