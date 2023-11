Uśmiechnięty Dzień się zbliża. Na kartki świąteczne od Was czekamy do tego czwartku, 30 listopada

Dzieci same wybierają technikę wykonania (np. rysunek, szkic, malunek, wyklejanka). Ich dorośli opiekunowie natomiast wypełniają formularz, dostępny na naszej stronie www.pomorska.pl/uschmiechnietydzien. Po uzupełnieniu i odesłaniu formularza otrzymają państwo automatyczne potwierdzenie. Trzeba też oczywiście dosłać zdjęcie pracy i nam je wysłać (waga do 5 MB). Na fotografii nie wolno pokazywać twarzy dzieci i opiekunów, inaczej praca zostanie zdyskwalifikowana.

Udział w gwiazdkowej edycji zabawy jest poprzedzony konkursem plastycznym. W dobie internetu i e-życzeń zachęcamy do wykonania tradycyjnej kartki świątecznej własnymi siłami. Te siły mogą być połączone, bowiem do konkursu może zgłosić się dowolna liczba dzieci, zamieszkujących daną placówkę, ale jednej placówce wolno uczestniczyć tylko raz.

Termin nadsyłania prac się zbliża

Uwaga: na prace czekamy tylko do najbliższego czwartku włącznie, czyli do 30 listopada, do godz. 13.00.

Zbierze się komisja specjalna, która obejrzy każdą pracę oraz wyłoni laureatów. Zwycięzców i wyróżnionych zaprosimy na finał Uśmiechniętego Dnia. Tym razem impreza w towarzystwie Gwiazdora odbędzie się 12 grudnia w Bydgoszcz oraz 13 grudnia w Toruniu, obie w kinach Cinema City (to uczestnicy wybierają, w którym mieście będą się bawić).