Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów w Kujawsko-Pomorskiem

Jak informuje nas mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowy KM PSP w Toruniu, tylko od 1 czerwca 2023 roku strażacy mieli już 40 tego typu akcji. Do tej pory zanotowano 13 pożarów poszycia leśnego i i 27 - pożarów traw.

- Wprowadzony został zakaz wstępu do lasów i tego należy przestrzegać. Jednak nie wszystkie lasy są państwowe. Parki i inne tereny zielone są cały czas otwarte. Tam też trzeba uważać. Jest bardzo sucho. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do dużego pożaru - ostrzega mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowy KM PSP w Toruniu.