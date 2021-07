Uwaga na burze z gradem! Niespokojna aura na Kujawach i Pomorzu [prognoza pogody]

Wracają upały

Maksymalna temperatura sięgnie dziś 27 stopni Celsjusza. To dopiero preludium tego, co czeka nas w tym tygodniu – wrócą upały. We wtorek na termometrach w naszym regionie zobaczymy 28-29 stopni w cieniu, w środę i aż do piątku 31-32.

Weekend, gdy wiatr zmieni się z południowego na zachodni, przyniesie nad Kujawy i Pomorze spore ochłodzenie - jeśli można mówić, że 23-24 kreski słupa rtęci w sobotę i 26-27 w niedziele to mało.