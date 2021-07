Sprawy drogi S10 Bydgoszcz - Toruń zaczynają się toczyć ekspresowo. Będzie już trzeci przetarg na projekt i budowę

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Przed tygodniem ogłoszono przetarg na S10 miedzy Solcem Kujawskim a Toruniem Zachód.

Odcinek S10 Emilianowo - Solec będzie miał długość dokładnie 8,64 km - wylicza Julian Drog, rzecznik bydgoskiego oddziału GDDKiA. Droga rozpocznie się na wschód od planowanego węzła Emilianowo i poprowadzi w kierunku Torunia - do Solca Kujawskiego, kończąc się przed planowanym węzłem Solec. W ramach tej inwestycji powstanie również Obwód Utrzymania Drogi oraz nowy węzeł Makowiska.

Ten odcinek będzie stanowił szybkie połączenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Solcem Kujawskim.

Cel inwestycji

Dzięki wybudowaniu całej S10 Bydgoszcz - Toruń (ok. 50 km) ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną i bezpieczną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5. Droga stanowi też część S10, która w swoim docelowym kształcie połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk i Obwodnicę Aglomeracyjną Warszawy.