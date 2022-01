Uwaga na fałszywe reklamy o zarobku w czasie inflacji. Nie wypełniaj formularza, bo oszuści wyczyszczą Ci konto

Przestępcy wykupili reklamy w mediach społecznościowych, w których zachęcają do inwestycji. Hasło, które możesz zobaczyć to np. „Zarabiaj 10 000 euro z Santanderem na inflacji”.

To oszustwo i podszywanie się pod wizerunek naszego banku. Reklamy prowadzą do fałszywej strony, a następnie do formularza. Dane, które wyłudzają to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - mówią w biurze prasowym Santander Bank Polska.