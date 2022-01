Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS. Także w Kujawsko-Pomorskiem

Pandemia koronawirusa nieustannie dostarcza oszustom pomysłów na wyłudzanie pieniędzy. W ubiegłym tygodniu ostrzegaliśmy przed specjalną stroną internetową o adresie gov.pl-covid.pl, która jest łudząco podobna do witryn rządowych. Widnieje na niej informacja: „Odbierz 300 zł za szczepienie od Prezydenta Andrzeja Dudy”. Podanie danych, o które prosili oszuści, może skończyć się wyczyszczeniem przez nich naszego konta bankowego.

Oszustwo na COVID-19. Na czym polega?

Tym razem policjanci ostrzegają przed naciągaczami wyłudzającymi pieniądze metodą „na wnuczka” wykorzystując legendę „na koronawirusa”. Dzwonią głównie do starszych osób podając się za członka rodziny, który zachorował na COVID-19 i jest w bardzo złym stanie. Po chwili do rozmowy wkracza rzekomy lekarz, który potwierdza tę sytuację wskazując na pilną potrzebę wdrożenia terapii ratującej życie. Naciągacze są naprawdę bardzo przekonujący, np. płaczą do słuchawki albo krzyczą na rozmówcę, który nie chce przekazać im pieniędzy.