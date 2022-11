Uwaga na linki o sprzedaży po okazyjnych cenach nieodebranych paczek. To oszustwo!

Wielu z nas często korzysta z usług Poczty Polskiej. Oczekują na list lub paczkę. Fakt ten próbują wykorzystać oszuści, którzy wysyłają fałszywe wiadomości podszywające się pod Pocztę.

- Zanim klikniemy w podejrzany odnośnik, upewnijmy się, że nie budzi on naszych podejrzeń i zastrzeżeń – zarówno co do formy, jak i treści. Pamiętajmy także, że Poczta nigdy nie prosi o dosłanie pieniędzy czy danych osobowych przez wiadomości elektroniczne – zaznacza Daniel Witowski, rzecznik Poczty Polskiej.