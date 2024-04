Uwaga na telefony z zagranicy. Nie oddzwaniajmy, można stracić nawet 1800 zł!

- Akurat krzątałam się w kuchni i nie zdążyłam odebrać telefonu. Dzwonił bardzo krótko, to były góra z dwa sygnały. Mam rodzinę w Siedlcach, więc wiem, że tamtejszy numer kierunkowy zaczyna się od +25. Tyle tylko, że kuzynka, jej mąż i dzieci nie mają już telefonu stacjonarnego i korzystają tylko z komórki. Poza tym nigdy nie dzwonimy do siebie tak późno. Od razu mi się zapaliła czerwona lampka i zablokowałam ten numer. Potem sprawdziłam, że numery zaczynające się od +259 to numery Zanzibaru - opowiada pani Maryla z Grudziądza.

Oto metoda działania oszustów

Mechanizm działania naciągaczy zawsze jest ten sam. Dzwonią wieczorem albo w nocy, co jest celowym działaniem, by skłonić nas do oddzwonienia. Jeśli to zrobimy, możemy stracić dużo pieniędzy. Minuta połączenia z krajem afrykańskim kosztuje od około 3 złotych brutto do nawet kilkudziesięciu zł. Kilka lat temu media pisały o mieszkańcu Śląska, który oddzwonił na zagraniczny numer. Jak się okazało był to numer Gambii. To połączenie kosztowało 1800 zł. Sprawa została zgłoszona na policję.