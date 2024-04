Kujawsko-Pomorskie. Tanie auta, mieszkania, działki, garaż na licytacjach w skarbówce. Ceny od 1350 zł!

Zgodnie z przepisami, jednym ze środków egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności pieniężnych objętych tytułem wykonawczym wystawionym przez wierzyciela jest egzekucja z ruchomości. Obejmuje ona dwa etapy. Pierwszy to zajęcie i oszacowanie ruchomości, a drugi to ich sprzedaż. Co ciekawe, zajęciu podlegają nie tylko ruchomości znajdujące się we władaniu dłużnika, ale także będące w posiadaniu innej osoby.

- Sprzedaż zajętych ruchomości w zasadzie nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia. Wyjątek dotyczy m.in. rzeczy łatwo psujących się i inwentarza żywego, którego zobowiązany nie chce przyjąć pod dozór - wyjaśnia Katarzyna Orlikowska-Maliszewska, młodszy specjalista z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.