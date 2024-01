Uwaga opiekunowie niepełnosprawnych. Nadchodzi rewolucja w pomocy społecznej w Kujawsko-Pomorskiem

Regionalne Centrum Wsparcia ma powstawać stopniowo, ale efekt ma być ewenementem na skalę krajową.

- W ramach 21 gmin planujemy stworzyć centra usług społecznych, czyli przekształcone gminne ośrodki opieki społecznej, które zajmowały się dotąd głownie wypłacaniem świadczeń i zapomóg – mówi marszałek Piotr Całbecki. - Chcemy wspólnie z tymi gminami przekształcić je w instytucje wychodzące w teren i szukające potrzebujących wsparcia. Będzie też środek regionalny, w którym będziemy diagnozować i wspierać te instytucje gminne. Budujemy zatem zupełnie nowy schemat opieki. Myślę, że kiedyś uda nam się w całym województwie ten system poprawić. Nie chodzi o to, żeby wywracać dotychczasowy układ do góry nogami, ale uzupełnić go o brakujące ogniwa w kwestii opieki środowiskowej i wsparcia w sytuacji nagłej.