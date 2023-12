Uwaga wędkarze! RZGW w Bydgoszczy wprowadza zakaz wędkowania na obwodach rybackich

Jesienne zarybianie w Kujawsko-Pomorskiem. Do jezior trafił lin i karaś pospolity

Jesienne zarybianie jezior w zlewni rzeki Noteci administrowanej przez RZGW w Bydgoszczy trwa od października. Wtedy do jezior w zlewni Noteci trafiły 602 kilogramy narybku węgorza europejskiego (Anguilla anguilla).

W listopadzie narybek wprowadzono do 10 jezior. Były to liny i karasie pospolite. Do wody trafiło w sumie 570 kg tych ryb.

* Na terenie RZGW w Bydgoszczy wędkarzom udostępnia się już 61 zbiorników wodnych i 3 rzeki o łącznej powierzchni dokładnie 3 tysięcy 333 hektarów.