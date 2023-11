Jesienne zarybianie w Kujawsko-Pomorskiem. Do jezior trafił lin i karaś pospolity

Gatunki ryb dobierane są indywidualnie do konkretnego akwenu.

Nie jest to jednak koniec jesiennych zarybień – przed nami kolejne. Gdzie i jak dużo narybka trafi do jezior, dowiemy się, a wraz z nami wędkarze, wkrótce.

Wcześniej, w październiku, do jezior w zlewni Noteci trafiło 602 kilogramy narybku węgorza europejskiego (Anguilla anguilla).

Akcję zarybiania przeprowadzili pracownicy Wydziału Zarządzania Obwodami Rybackimi i Gospodarki Rybackiej RZGW "Wody Polskie" w Bydgoszczy. Do wody trafiło w sumie 570 kg tych ryb.

To już 61 zbiorników wodnych

Na terenie RZGW w Bydgoszczy wędkarzom udostępnia się już 61 zbiorników wodnych i 3 rzeki o łącznej powierzchni dokładnie 3 tysięcy 333 hektarów. Ostatni obwód rybacki oddano w ręce wędkarzy we wrześniu na Zalewie Nadarzyckim utworzonym na rzece Piława. To kolejne 200 hektarów wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.