Uwaga, złodziej sklepowy w natarciu! Przyszedł nie na zakupy, tylko po pieniądze z kasy

Mężczyzna wszedł do sklepu Riki Tiki Baloniki w Bydgoszczy. Niby zrobiło mu się słabo. Ekspedientka zaprowadziła go na krzesło. Akurat przy kasie. Klient to wykorzystał. Gdy młoda pracownica sklepu na chwilę oddaliła się od kasy, otworzył kasetkę i ukradł plik banknotów.

W sklepie Riki Tiki Baloniki mówią nam: - Złodziej nie został złapany. Policja przyjechała, pobrała odciski palców. Zachowała nagranie. Na razie nic więcej nie wiemy.

- Takie incydenty powodują, że jedni ludzie tracą wiarę w drugich. Nie zawsze warto pomagać - słychać komentarze. O podobnych sytuacjach, do jakich doszło na terenie sklepów w naszym regionie, też słychać.