Uważaj na takie numery kodów PIN. Lepiej od razu go zmień, bo stracisz pieniądze

PIN - te kody są najłatwiejsze do odgadnięcia

Banki, policja i odpowiednie służby wciąż ponawiają ostrzeżenia przed oszustami i złodziejami.

Najczęstszym zabezpieczeniem pieniędzy na kontach bankowych są numery PIN. Korzystamy z nic wypłacając pieniądze z bankomatu, a także robiąc przelewy internetowe. Wiele osób modyfikuje kod PIN nadany przez bank, by łatwiej było go zapamiętać. Jednak nie zawsze jest do dobry pomysł. Niektóre kody PIN łatwo odgadnąć, jeśli znamy np. dwie pierwsze cyfry.

W wielu krajach numery zabezpieczające muszą mieć 6 cyfr, w Polsce to wciąż niestety 4 cyfry. Taki kod o wiele łatwiej złamać, jest znacznie mniej kombinacji, niż przy numerze 6-cyfrowym.