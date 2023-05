W 2022 roku najstarsze mamy w naszym regionie urodziły w wieku 50 lat, a najmłodsze w wieku 14 lat

Mamy częściej w domu z maluchem

Wyższy zasiłek macierzyński

Od 26 kwietnia br. obowiązują ważne zmiany w kodeksie pracy. Wynikają one z unijnej dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. Dotyczą one także m.in. wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jest on wyższy. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. A jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński w ciągu 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 81,5 proc. wymiaru za cały okres jego pobierania. Nie dotyczy to dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Tu zawsze zasiłek będzie wynosił 70 proc.