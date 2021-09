W Brodnicy mężczyzna wracając z imprezy pomylił kierunki i wylądował w Drwęcy. W weekend doszło także do pożaru

W nocy z soboty, 4 września na niedzielę, 5 września brodnicka policja otrzymała zgłoszenie z prośbą o odnalezienie trzydziestokilkuletniego mężczyzny, który wyproszony z lokalu skierował się w stronę ulicy Ogrodowej. Asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy przekazała nam, że sprawę policji zgłosiła znajoma mężczyzny. Jak się okazało, słusznie, ponieważ mężczyzna pod wpływem alkoholu pomylił kierunki i wpadł do grząskiego terenu zalewowego rzeki Drwęcy. Gdy policjanci znaleźli mężczyznę po g. 3, znajdował się około 20 metrów od wału rzeki Drwęca i był zaczepiony o konar drzewa. Policjanci poprosili o pomoc strażaków i ci wyciągnęli trzydziestokilkuletniego mężczyznę, który ugrzązł w błocie do wysokości kolan i nie mógł się wydostać na wał. W działaniach brał udział jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy z łodzią do ratownictwa wodnego. Strażacy zabezpieczeni w ubrania wypornościowe oraz zabezpieczeni linką ratowniczą pomogli wydostać się mężczyźnie z trudnego grząskiego terenu. Imprezowicz został zatrzymany przez policję do wytrzeźwienia, ponieważ w organizmie miał 3,5 promila alkoholu.