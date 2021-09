W Brodnicy policjanci interweniowali na wniosek zaniepokojonej kobiety. Finał okazał się tragiczny. Zatrzymali także pijanego kierowcę

W sobotę, 11 września policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy zatrzymali przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy kierowcę volkswagena polo. W trakcie kontroli funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Jak się okazało po zbadaniu alkomatem, 57-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a jego auto odholowane na parking strzeżony. Jak przekazała asp. szt. Agnieszka Łukaszewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy, mieszkańcowi powiatu brodnickiego zabrano prawo jazdy, a za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz do 2 lat więzienia.

Z kolei kolejnego dnia, w niedzielę, 12 września do brodnickich policjantów zadzwoniła kobieta, która prosiła o pomoc, ponieważ od dwóch dni nie miała kontaktu z 56-letnią siostrą mieszkającą przy ul. Mieszka I w Brodnicy. Na miejsce w niedzielę, 12 września ok. g. 20.30 przyjechali policjanci oraz strażacy z Brodnicy, którzy weszli do mieszkania. Na miejscu znaleźli zwłoki 56-letniej kobiety, która zmarła we własnym mieszkaniu.