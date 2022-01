W Brodnicy złodziej wyrwał idącej kobiecie torebkę, a w Gołkowie kradł... lokator!

We wtorek, 4 stycznia ok. g. 17.45 do idącej chodnikiem przy ul. Wyspiańskiego w Brodnicy 70-letniej kobiety podbiegł nieznany mężczyzna, który wyrwał jej torebkę z dokumentami, kartami bankomatowymi oraz gotówką w kwocie 150 zł. Policjanci, którzy po otrzymaniu zgłoszenia dotarli na miejsce, torebkę z dokumentami, ale już bez gotówki znaleźli w śmietniku. Teraz brodniccy policjanci próbują ustalić, kim był złodziej i w związku z tym apelują, aby osoby, które były świadkami tego zdarzenia zgłosiły się do KPP w Brodnicy. Warto dodać, że ubrany na ciemno złodziej wraz ze skradzioną torebką z ul. Wyspiańskiego skierował się na ul. Ceglaną. Co ważne, nie zrobił krzywdy 70-latce.

Do kradzieży doszło także w poniedziałek, 3 stycznia w Gołkowie w gminie Górzno. Tam włamano się do garażu, z którego skradziono odkurzacz piorący. Po tym, gdy właścicielka posesji przekazała dzielnicowemu z Górzna, że budynki mieszkalne na terenie tej posesji wynajmuje 24-latkowi, policjant natychmiast postanowił sprawdzić, czy ten coś wie o tej kradzieży. Jak się okazało, wiedział, bo odkurzacz piorący znajdował się w wynajmowanym przez 24-latka budynku, w którym przebywał akurat wtedy z trzema innymi mężczyznami. Żaden z nich jednak nie przyznawał się do tego, że mógłby mieć coś wspólnego z kradzieżą, dlatego cała czwórka w wieku od 24 do 37 lat trafiła do policyjnego aresztu w Brodnicy. Po przesłuchaniu mężczyzn okazało się, że podejrzanym o kradzież z włamaniem jest 24-letni lokator kobiety z Gołkowa. Usłyszał już zarzuty i trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Skradziony odkurzacz piorący o wartości ok. 550 zł wrócił natomiast do właścicielki.